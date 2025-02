Oasport.it - Volley femminile, Conegliano vince la Coppa Italiana: settimo sigillo, Milano cede dopo un primo set maratona

ha vinto laItalia 2025 di, sconfiggendoper 3-0 (37-35; 25-20; 25-20) nella finale andata in scena alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (in provincia di Bologna). Le Pantere hanno alzato al cielo il trofeo per la sesta volta consecutiva (la settima della propria storia), battendo il sodalizio lombardo nell’atto conclusivo per la terza occasione di fila (le meneghine inseguivano la prima gioia).Le ragazze di coach Daniele Santarelli si sono rivelate insuperabili anche in questa occasione e hanno prolungato la propria imbattibilità stagionale, regolando il sestetto allenato da Stefano Lavarinile lezioni inflitte tra la semifinale del Mondiale per Club, la Supere l’incontro d’andata di Serie A1. Curiosamente le due compagini si fronteggeranno anche mercoledì sera in campionato, dove la corazzata veneta svetta in testa alla classifica generale e può blindare ilposto.