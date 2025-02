Sport.quotidiano.net - Volley B1 donne: il riscatto delle ragazze di Ghiselli. Pulliero, Taiani e Fucka decisive. Fcredil imbattuta in trasferta

Leggi su Sport.quotidiano.net

Pieralisi Jesi 0Bologna 3 (21-25, 23-25, 23-25) PIERALISI JESI: Girini (L1), Diaz 10, Peretti 2, Castellucci 5, Canuti 8, Milletti 5, Moretto 17; Marcelletti. Non entrate: Cecconi (L2), Paolucci, Papagno, Damore. All. Sabbatini.BOLOGNA:7,9,11, Laporta (L1), Frangipane 8, Saccani 2, Tellaroli 9; De Paoli. Non entrate: Malossi, Bongiovanni, Neriotti, Melega (L2), Cavicchi. All.. Arbitri: Concilio e Ciampanella. JESI (Ancona) Laconquista la prima vittoria del girone di ritorno: riscattato il ko dell’ultimo turno con Padova e quello dell’andata: a Jesi finisce 3-0. Match sofferto, con due parziali chiusi 25-23: con i muri di, nel secondo, e Frangipane, nel terzo, con quest’ultima che riscatta un match sofferto vissuto al 18 per cento in attacco e con tanti manifuori subiti.