Sport.quotidiano.net - Volley A2. Consar nella tana della Leonessa. Sfida per restare ai piani alti

Leggi su Sport.quotidiano.net

È lo scontro diretto fra le inseguitricicapolista Prata. LaRavenna scende a Brescia oggi pomeriggio (al Palasanfilippo, fischio d’inizio alle 17.30; arbitri Scotti e Grosso; diretta in chiaro suballworld.com) per difendere la piazza d’onore, ma anche per ambire al ritorno in vetta, ora distante un solo punto. A 6 giornate dalla fineregular season si iniziano dunque a fare i primi conti e a ragionare in prospettiva. Tra l’altro, oggi si gioca anche un interessantissimo Prata-Siena. Laè scivolata al 2° posto, a quota 44, a +6 su Aversa, dopo aver racimolato solo 2 punti nelle ultime 2 gare casalinghe contro Palmi (3-2) e contro Aversa (0-3). Non sarà il momento migliore dei ravennati, ma il sestetto di coach Valentini, pur avendo abdicato, è ancora quello col miglior ruolino di marcia, ovvero l’unico ad aver conquistato 16 vittorie, di cui 10 di fila.