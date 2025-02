Panorama.it - Voli movimentati: sempre più turbolenze in cielo

Se si dovesse compilare una classifica dei fenomeni più imprevedibili della fisica, la turbolenza occuperebbe uno dei primi posti. È così complicato da descrivere matematicamente, che tutto ciò che gli scienziati sono in grado di fare anche oggi è presumere il 75 per cento di questi eventi con 18 ore di anticipo. Nel frattempo, un sostanzioso numero di ricerche suggerisce che a causa del riscaldamento globale la frequenza della turbolenza è in aumento in tutto il mondo. Non è un caso che i mass media dianopiù notizia di incidenti in volo e i socialpiù di frequente mostrino video di caos e terrore nelle cabine. D’altronde, alcuni mesi fa 31 persone sono rimaste ferite e una è morta su un volo della Singapore Airlines proveniente da Londra che ha incontrato una grave turbolenza.