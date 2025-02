Ilrestodelcarlino.it - "Vogliono smantellare la sanità"

"Il sospetto che si voglialapubblica picena si rafforza sempre più". Lo afferma il segretario della Fp Cisl Giorgio Cipollini commentando la presentazione dell’atto aziendale, con cui la ex direttrice Nicoletta Natalini ha definito l’organizzazione del servizio sanitario pubblico dell’Azienda Territoriale di Ascoli, contestato da una pluralità di sindaci, da varie forze politiche e dalla stragrande maggioranza delle organizzazioni sindacali. "Un provvedimento – aggiunge Cipollini – che è stato rettificato a distanza, all’ultimo istante, dalla stessa Natalini unicamente per quanto concerne il riequilibrio dei punti nascita dei due ospedali Mazzoni e Madonna del Soccorso. Dopo la presentazione della proposta del piano assunzionale 2025 con cui si è proceduto, in soli tre anni, a decurtare ben 177 unità di personale con conseguenti gravissime ripercussioni sull’efficienza ed efficacia dei servizi, possiamo tristemente affermare che lapubblica del Piceno possa essere paragonata ad una frana inarrestabile a vantaggio dellaprivata che di giorno in giorno, attraverso l’apertura di nuovi centri (nella sola città di Ascoli ce ne sono ben oltre 100) occupa tutti gli spazi diventando beneficiaria di gran parte delle risorse finanziarie stanziate dalla Regione Marche per il servizio sanitario convenzionato di questo territorio".