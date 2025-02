Juventusnews24.com - Vlahovic via dalla Juve, spunta un’idea a sorpresa in vista dell’estate: da non escludere questo scambio! I dettagli

di RedazionentusNews24viain: da non! Ie le ultimissime novità sul serboL’edizione odierna de La Stampa è tornata a parlare del futuro di Dusan, i cui discorsi per un rinnovo di contratto con lasono ormai in alto mare e che si appresta a lasciare i bianconeri in estate.Nelle ultime ore si è parlato molto anche di un possibilecon Kolo Muani, con il PSG che lo lascerebbe andare via a titolo definitivo in cambio del serbo. Al momento però, precisa il quotidiano, niente di concreto ma soltanto semplici voci.Leggi suntusnews24.com