Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus, società pronta al pugno duro. La rivelazione: «Cessione o un anno da riserva». Cosa filtra sul futuro

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24alverso il centravanti serbo.sul suo: chesul giocatoreSu Tuttosport, nella sua edizione odierna, si parla del possibiledi Dusan. Non si prevedono ad oggi riavvicinamenti con gli agenti, visto che non c’è la volontà di spalmare un ingaggio che si prepara a toccare vette impensabili.Ecco perchè potrebbe essere uno dei nomi in uscita dal calciomercatoal termine della stagione. In alternativa non si esclude unda, anche a costo, per i bianconeri, di perderlo poi a zero il prossimo.Leggi sunews24.com