Vlahovic, c'è un dato che non passa inosservato: ora non ci sono più dubbi

Dusan Vlahovic ha assistito solo da spettatore alla gara del Sinigaglia di Como. Nella sfida contro la squadra allenata da Cesc Fabregas, la Juventus ha avuto la meglio solo all'89', con il rigore trasformato da Kolo Muani. Il centravanti francese è stato freddissimo dal dischetto in una gara che ha visto i lariani pareggiare l'iniziale vantaggio del solito Kolo Muani e poi schiumare rabbia per le decisioni arbitrali.La gara ha evidenziato quanto sia stato impattante Kolo Muani nel gioco della Juventus fin qui. In tre gare già cinque gol, due doppiette consecutive e l'ingresso nella storia del club bianconero come il primo a segnare in tre gare consecutive nell'era dei tre punti per ogni vittoria.