Ilfoglio.it - Vittorio Giardino: “La storia degli ebrei nel 1938 racconta il dramma di tutti gli esuli”

appartiene alla specie dispari dei solitari estroversi, dei creativi più da mansarda che da talk show, di chiun tempo in cui non è vissuto per spiegare quello in cui vive, lavorando con lentezza a dispettoeditori che incombono dietro la porta. Tra i più noti fumettisti italiani,è tradotto in quattordici lingue e amatissimo in Francia, forse perché è un ebreo francese il suo più noto personaggio, Max Fridman, protagonista di spy story ambientate negli anni precedenti la Seconda guerra mondiale e che ricorda nelle fattezze il suo creatore, anche se questi ha smesso di fumare la pipa, non impugnerebbe una pistola né smania per muoversi da Bologna, dove è nato e si trova benissimo perché, dice citando Guccini, è “una bohème confortevole”. C’è qualcosa di autobiografico in Fridman, al di là della somiglianza? Non ho mai pensato a storie autobiografiche perché ho una vita poco interessante.