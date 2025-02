Ilrestodelcarlino.it - Vismara ko, Lunano batte il Villa San Martino

MARINA 10 MARINA: Sollitto, Burini, Giovagnoli, Cucinella, Droghini, Sabbatini (38’st Carloni), Rossetti, Gregorini, Massaccesi, Daidone (18’st Catalani A.), Pierandrei (45’st Catalani T.). All. Profili.: Melchiorri, Oliva, Morani (30’st Capomaggi), Palazzi, Cenciarini (41’st Harrach), Del Pivo, Mazzarri, Pistola, Montanari, Gaudenzi, Bertuccioli (30’st Carnaroli). All. Fulgini. Arbitro: Alfonsi di San Benedetto del Tronto. Rete: 13’st Sabbatini. MARINA DI MONTEMARCIANO Illotta fino alla fine, eppure dallo scontro al vertice contro il Marina esce a mani vuote, lasciando il terzo posto in classifica proprio ai biancoazzurri. È stata una gara intensa, piacevole, ma ai pesaresi è mancato qualcosa in fase offensiva nonostante la stazza e la grinta di Montanari che ha fatto a sportellate per tutti i 90 minuti.