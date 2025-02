Lanazione.it - Visita del governatore

Leggi su Lanazione.it

TERNI Giovedì scorso laal Rotary Club Foligno deldel Distretto 2090 Massimo De Liberato. "Una giornata ricca di appuntamenti ed eventi - spiega il Rotary Foligno – , iniziata con laalla Calamita Cosmica, seguita da un lungo e cordiale ricevimento istituzionale a Palazzo Comunale, da parte del sindaco Stefano Zuccarini e del vice sindaco Riccardo Meloni, quindialla Sala delle Armi e del Consiglio comunale". La delegazione rotaria, composta dal presidente del club folignate Giovanni Lupidi e da altri consiglieri e soci ha fatto poi tappa nel prestigioso Palazzo Trinci per proseguire con un pranzo in centro storico. “Ladelè uno dei momenti più importanti per un club, voglio ringraziare tutti per l’ottima riuscita della giornata – commenta il presidente Giovanni Lupidi – dall’amministrazione comunale per la calorosa e cortese accoglienza, al direttivo per la preziosa collaborazione e tutti i soci per la massiccia e partecipata presenza.