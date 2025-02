Sport.quotidiano.net - Virtus, prove generali per la Coppa Italia. Una sfida da vincere per riprendere a correre

Leggi su Sport.quotidiano.net

Naviga a vista, la, attesa alle 19,30 a Casale Monferrato da Tortona. Trasferta spesso ostica, quella in Piemonte, ma lae Dusko Ivanovic, reduci dal doppio stop casalingo in Eurolega – prima il Partizan, poi Parigi – hanno mille motivi per cercare la vittoria. Per scacciare cattivi pensieri, certo, per restare incollati alle zone nobili della classifica e perché, in settimana, ci sarà anche la final eight di. E mercoledì, a Torino, per laci sarà la madre di tutte le partite. Quella con l’Olimpia Milano che, dopo aver perso in finale lo scudetto del 2021, s’è cucita sul petto tre tricolori, sempre sotto lo sguardo della. Laper dare un senso alla stagione. E anche per tranquillizzare la piazza dopo la composizione del nuovo consiglio d’amministrazione che non vede al proprio interno uomini di fiducia di Carlo Gherardi.