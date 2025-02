Ilnapolista.it - Vinicius dove lo metto? Meglio che torni a sinistra, al centro c’è sovraffollamento (Marca)

«Sono molto felice di giocare come centravanti. All’inizio ero scettico, ma l’allenatore mi ha sempre detto che avrei segnato di più. Non gli credevo, e invece aveva ragione». Con queste parole,Jr aveva raccontato la sua trasformazione calcistica, avvenuta sotto la guida di Carlo Ancelotti dopo l’addio di Karim Benzema. L’inizio non è stato dei migliori. Il tentativo di cambiare posizione aha inizialmente creato più problemi che soluzioni.Come riportato da: «, Rodrygo, Bellingham e Mbappé si sono ritrovati a giocare tutti sulla stessa fascia, sovrapponendosi continuamente e facilitando il compito delle difese avversarie che avevano vita facile nel chiudere gli spazi». Il caos tattico ha costretto Ancelotti e il suo staff a lavorare intensamente per ridare equilibrio alla squadra e spiegare ai propri giocatori che l’ampiezza del campo era fondamentale per evitare prevedibilità.