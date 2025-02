Villans Dump scusa Spurs fuori dalla FA Cup mentre Marcus Rashford fa debutto

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-09 21:50:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:Aston Villa si è assicurata il loro posto nel quinto round della Coppa d’Inghilterra con una vittoria per 2-1 sul Tottenham Hotspur a Villa Park.Nonostante uno spavento in ritardo da parte dei visitatori, la squadra di UNAI Emery ha offerto una performance dominante, creando numerose possibilità e alla fine ha resistito per ottenere una meritata vittoria.Il gioco è partito sensazionale per i padroni di casaJacob Ramsey ha portato Villa in vantaggio nel minuto di apertura.Il gioco incisivo di Morgan Rogers a centrocampo lo ha visto scivolare oltre i tre giocatori diprima di infilare un passaggio perfettamente ponderato nel percorso di Ramsey.Il tiro del centrocampista era dritto al portiere del Tottenham Antonin Kinsky, ma il giovane tappo non riuscì a affrontarlo, permettendo alla palla di agitarsi attraverso di lui e in rete.