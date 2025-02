Ilrestodelcarlino.it - Vigor e Castlefidardo Sfide in chiave salvezza

SENIGALLIAUn derby che può valere la svolta decisiva.e Fermana non vogliono che il successo diventi un’ossessione, ma tutti sanno quanto la posta in palio sia pesante. Ladovrà rinunciare ad Alonzi e Kone mentre la Fermana farà a meno dello squalificato Romizi, uno degli ex di turno. A proposito, chi conosce bene l’ambiente fermano è il tecnico dellaMauro Antonioli, in virtù della sua esperienza sulla panchina canarina pochi anni fa quando subentrò a mister Destro. Nelle ultime settimane il mister rossoblu ha alzato l’intensità degli allenamenti e si aspetta continuità da parte dei suoi, allo stesso tempo però teme e rispetta i gialloblu: "La Fermana è in crescita, ha fatto un mercato importante e punta molto sull’agonismo – afferma Antonioli -. Hanno caratteristiche diverse rispetto a noi, sarà comunque una partita diversa rispetto a quella di Chieti; è una sfida cruciale.