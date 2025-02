Sport.quotidiano.net - Viali: "Zero alibi, non ci piangiamo addosso"

Mister, come arriverete a questo derby con il Cesena? "Direi con le camere dal letto piene, nel senso che ho un sacco di ragazzi al tappeto per l’influenza, onestamente mi sono fatto la lista perché sono talmente tanti che rischio di dimenticarmeli. Mancheranno Libutti, Reinhart, Stulac, Kumi, Marras, Portanova e anche Pettinari che invece ha un problema muscolare". Questa situazione seppur molto pesante, non dovrà diventare un: la posta in palio è troppo alta. "anche perché stasera (ieri, ndr) e domattina (oggi) saranno tutti lì a dire poverini di qua e di là, ma poi se la partita non va come deve andare siamo tutti dei coglioni. Ci giocheremo la sfida con grande coraggio e determinazione, non cie cercheremo di rappresentare i nostri tifosi con grande onore".