Vi ricordate i Diddl? Sono tornati | i nostalgici degli anni 2000 hanno vinto di nuovo

Nel grande sforzo collettivo di aggrapparsi all’adolescenza come naufraghi ad una zattera, imillennialriportato in auge tutto, ma proprio tutto,Duemila. I jeans a vita bassa, i top con i brillantini, le sopracciglia sottili, Mean Girls e la saga di Harry Potter. L’ultimo ritorno, in ordine strettamente cronologico, riguarda, il topo bianco che all’inizio del millennio era onnipresente su zaini, diari e quaderni. Un’operazione nostalgia che parla più agli adulti che ai bambini di oggi.Chi è– Se all’inizioDuemila frequentavate le scuole dell’obbligo – o avevate un figlio iscritto a scuola – vi ricorderete sicuramente della sagoma stilizzata di un topolino bianco con grandi orecchie e la salopette coi bottoni. Nato negliNovanta dalla fantasia del disegnatore tedesco Thomas Goletz,conquistò prima il mercato francese e poi spiccò rapidamente il volo: nel 2004 il marchio veniva distribuito già in trenta Paesi, tra cui l’Italia, affiancandosi a colossi come Hello Kitty o Pucca.