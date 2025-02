Arezzonotizie.it - Vi apro lo scrigno dei segreti di uno dei pittori più quotati (e falsificati) del '900

Tutti conoscono Foiano della Chiana per il suo Carnevale, uno dei più antichi d’Italia. Molti la conoscono per le tipiche mura difensive in laterizio del suo centro storico, oppure per le notevoli terrecotte invetriate rinascimentali custodite, che ne fanno, assieme al Santuario della Verna, il.