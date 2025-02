Sololaroma.it - Verso Roma Primavera-Fiorentina, Falsini: “Un altro banco di prova per noi”

Il Tre Fontane si prepara a vivere un nuovo appuntamento molto importante per la, che affronterà lanella ventiquattresima giornata di campionato. Per la formazione giallorossa si tratterà di un vero e proprio scontro diretto per la vetta della classifica, dato il vantaggio di sole due lunghezze rispetto proprio ai viola. I ragazzi diarrivano a questo appuntamento con tre vittorie consecutive alle spalle e dovranno dare un’ulteriore dimostrazione della possibilità di giocarsi le proprie carte per la conquista del titolo.: “Non sarà uno scontro determinante”Alla vigilia di questa fondamentale sfida, il tecnico Gianlucaha parlato ai microfoni ufficiali del club: “Si affrontano due squadre forti, due squadre che stanno dimostrando di meritare la classifica che hanno.