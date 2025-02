Lanazione.it - Verso l’aumento delle telecamere

ORVIETO Si lavora per incrementare il numerodi sicurezza. Il progetto di implementazione del sistema di videosorveglianza della città è stato oggetto della riunione che si è tenuta tra il vicesindaco con delega alla sicurezza, Stefano Spagnoli (foto), e i rappresentanti della polizia locale, del commissariato di pubblica sicurezza, della compagnia carabinieri, della polizia stradale e della Guardia di finanza. "Abbiamo illustrato ai rappresentantiforze dell’ordine – spiega il vicesindaco Stefano Spagnoli – il progetto dell’amministrazione per potenziare e ampliare la videosorveglianza sul territorio comunale andando a integrare la copertura sulle vie di accesso alla città, oltre a quelle già presidiate, e nei luoghi più sensibili, non solo nel centro storico. Vogliamo inoltre sfruttare le nuove tecnologie che oggi, attrail ricorso all’intelligenza artificiale, consentono un controllo ancora più efficace e la possibilità di intervenire in tempo reale su situazioni sospette.