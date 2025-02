Anteprima24.it - Verso Juventus Next Gen-Benevento, la Strega non sarà sola a Biella: tifosi giallorossi del Nord in fibrillazione

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 1 minutoQuesta diè una trasferta old style per i tantidellache risiedono soprattutto ale che aspettavano da tempo la gara delcontro laGen per rivedere dal vivo i. In B e in A era diventata una consuetudine la presenza massiccia al seguito delladi tanti supporter sanniti che lavorano tra Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria e Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna trainati soprattutto dagli Stregoni del, gruppo costituito il 3 marzo 2009 a Legnano. Poi, con la retrocessione in Serie C della squadra giallorossa collocata nel girone meridionale, inevitabilmente le occasioni per seguire ilsi sono ridotte al lumicino per quello che in passato era anche un modo per tanti sanniti residenti alper rinsaldare i loro legami.