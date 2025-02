Lapresse.it - Verona, 15enne trovata morta: arrestato pusher che le ha venduto cocaina

Svolta nelle indagini sulla morte dellasenza vita lo scorso 27 gennaio in un appartamento a San Bonifacio, in provincia di. Ieri pomeriggio Polizia e Carabinieri hanno rintracciato e, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale disu richiesta della Procura scaligera, un 34enne nord africano, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto ilche avrebbe ceduto laalla, il cui corpo è stato trovato nella casa abbandonata luogo di ritrovo di consumatori di stupefacenti. Il 34enne è indagato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti aggravato dal fatto di aver ceduto, in più occasioni, stupefacenti alla minore. Le indagini hanno evidenziato come l’uomo fosse attivo nello spaccio di stupefacenti in tutto il comprensorio di San Bonifacio e nei paesi limitrofi.