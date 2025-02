Tg24.sky.it - Verona, 15enne morta per overdose: arrestato pusher che le ha venduto la cocaina

Svolta nelle indagini sulla morte dellaNora, avvenuta lo scorso 27 gennaio a San Bonifacio, in provincia di. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri, a termine di una mirata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di, hanno tratto in arresto, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di, un 34enne nordafricano, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell'ordine. L'uomo avrebbealla, il cui corpo esanime è stato poi rinvenuto dai militari in una casa abbandonata, luogo di ritrovo di consumatori di stupefacenti.