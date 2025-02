Isaechia.it - Verissimo, Tina Cipollari racconta un retroscena sul matrimonio con Kikò Nalli: “Non volevo più sposarmi”

Silvia Toffanin ha ricevuto diversi ospiti nel suo salotto televisivo, durante la puntata del 9 febbraio 2025, tra di loro ancheche di recente ha cominciato una nuova avventura televisiva, ricoprendo il ruolo di tronista a Uomini e donne.La protagonista del dating show ha svelato di trovarsi in un periodo buono e ha commentato la sua scelta di cercare un nuovo marito nel programma televisivo:Sto cercando marito. Sul trono dopo almeno 25 anni. La prima volta, parliamo di parecchi anni fa, ero più giovane, sicuramente con più spensieratezza, oggi è una sensazione strana. É nato tutto per gioco, un po’ per caso, un po’ per gioco, però le richieste che ho fatto sono vere.L’opinionista ha voluto svelare perché cerca anche delle specifiche caratteristiche materiali nei corteggiatore che andrà a conoscere:Oggi cerco un uomo completo, non cerco uno spiantato.