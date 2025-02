Isaechia.it - Verissimo, Simona Guatieri: “Mio marito mi ha tradito due volte con Wanda Nara, ma mi ha chiesto scusa. Lei si commenta da sola!”

Ospite di una nuova puntata dila modella e influencer.L’ex moglie di Keita Baldé ha raccontato tutta la sua verità in merito allo scandalo internazionale che l’aveva vista – seppur indirettamente – coinvolta fra il 2022 e il 2023, quando Mauro Icardi rese pubblica la notizia del tradimento di sua mogliecon il calciatore senegalese, all’epoca suo compagno di squadra all’Inter.Il racconto diai microfoni di Silvia Toffanin:Keita e Icardi giocavano insieme all’Inter. Non avevamo un gran rapporto, erano due compagni di squadra però non li frequentavamo fuori dal calcio, dal loro lavoro. A luglio 2022 il sig. Mauro Icardi mi mette a conoscenza di questo incontro di miocon sua moglie. Fin quando le cose rimangono dentro le mura di casa diciamo che te la sbrighi fra di voi.