Sbircialanotizia.it - Verissimo, Mauro Coruzzi: “L’ictus mi ha cambiato la vita”

Leggi su Sbircialanotizia.it

"Non so più fare niente, non posso più fare niente" "Non so più fare niente, non posso più fare niente. L'ictus mi hala"., in arte Platinette, aoggi 9 febbraio 2025 racconta a Silvia Toffanin la sua battaglia per tornare alla normalità dopo l'ictus che lo ha colpito. "Da .L'articolo: “mi hala” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.