Veneziatoday.it - Venezia sconfitto da un rigore di Dybala, la Roma vince 1-0 al Penzo

Leggi su Veneziatoday.it

94' Zufferli fischia tre volte sul rinvio di Radu, finisce la partita. 90' vengono assegnati quattro minuti di recupero. 85' lancio di Nicolussi Caviglia per Bjarkason, gran cross in mezzo, Mancini anticipa in modo decisivo Maric. 82' Oristanio si libera della marcatura di Nelsson e.