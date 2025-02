Sololaroma.it - Venezia-Roma Streaming Gratis: vedi ora la Diretta Live del lunch match

Leggi su Sololaroma.it

– Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per laè tempo di tornare in campo. Archiviata l’eliminazione in Coppa Italia per mano del Milan, i giallorossi vogliono da subito dimostrare di aver appreso la lezione e desiderano ripartire. Il focus si sposta ora sul campionato, lì dove è cruciale continuare a mettere in cascina punti pesanti per avvicinarsi al 7° posto in classifica. I capitolini si stanno preparando sempre di più in vista della gara con il, in programma oggi 9 febbraio alle 12:30 allo stadio Penzo. Unestremamente delicato, che dirà tanto sia sulla lotta per l’Europa che per quella in zona retrocessione.L’andamento diReduce dalla sconfitta per 3-2 con l’Udinese in trasferta, ildeve da subito rialzare la testa e dar prova di poter rimanere in Serie A.