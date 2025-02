Sololaroma.it - Venezia-Roma, probabili formazioni: i 3 nuovi nella mischia, Pellegrini o Pisilli?

È unadecisamente in subbuglio quella degli ultimi giorni, e non solo per l’eliminazione dalla Coppa Italia che ha fatto sfumare un obiettivo sensibile del club. Dopo lo scenario futuro non idilliaco dipinto da Ranieri in conferenza stampa, Ghisolfi ha spiegato le mosse fatte tra mercato e FPF, cercando di riportare un po’ di calma e trasparenza. Ma oggi si gioca, e allora concentrazione rivolta al Penzo, dove i giallorossi scenderanno in campo alle 12:30 contro unagguerrito e in cerca di punti salvezza.Trattasi di un ultima spiaggia in ottica Europa per la, che attraverso il campionato deve provare a costruire una rimonta che, ad oggi, appare decisamente proibitiva. Non è un caso che Ranieri abbia preparato un massiccio turnover per la trasferta in laguna, per dare riposo ai titolari in vista dell’andata del play-off di Europa League contro il Porto.