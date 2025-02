Calcionews24.com - Venezia Roma 0-1 LIVE: Dovbyk molto vicino al raddoppio

Leggi su Calcionews24.com

Al Penzo, il match valido per la 24esima giornata di Serie A 2024/2025 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Penzo,si affrontano nel match valido per la 24esima giornata di campionato di Serie A 2024/2025. SECONDO TEMPO 75?! Saelemaekers tenta il passaggio decisivo per l’attaccante giallorosso, ma Schingtienne devia in angolo. .