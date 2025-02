Sololaroma.it - Venezia-Roma 0-1, furia Di Francesco: “Questo è uno dei rigorini che vengono assegnati adesso”

Nel lunch match del 24° turno di campionato, laha superato 1-0 ilal Penzo grazie al calcio di rigore trasformato da Paulo Dybala, trovando la seconda vittoria esterna consecutiva in campionato dopo quella contro l’Udinese. Mastica amaro invece Eusebio Di, chevede l’obiettivo salvezza complicarsi ulteriormente (il quartultimo posto dista cinque punti). A fine gara, il tecnico dei lagunari si è sfogato proprio sul penalty concesso ai giallorossi, fischiato per un fallo di Marcandalli su Angelino nella ripresa. Lo sfogo di Dinel postpartitaQueste le parole di Diai microfoni di Dazn dopo la partita: “Il calcio di rigore per laè uno deiche, ma ce ne poteva essere uno anche per noi. E su certi falli non sopporto il fatto che venga fischiata punizione contro l’attaccante per aver sfiorato il difensore che cerca di fare fallo.