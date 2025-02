Internews24.com - Venezia Roma 0-1, Dybala decide la gara del Penzo! La classifica aggiornata Serie A

di Redazione0-1, Paulolaal, ecco cos'è successo e laA, cosa cambia per l'InterBasta un rigore diallaper superare ilallo Stadio. I giallorossi vincono nella ripresa, quando al minuto 57 l'ex Juve trasforma il penalty procurato da Angelino.L'esterno anticipa un difensore dele si procura il calcio di rigore. Sul dischettonon sbaglia: arrivano tre punti pesanti per lache continua così ad inseguire la zona Europa.Di seguito ladiA il lunch match tra:Napoli 54Inter 51Atalanta 50**Juventus 43**Fiorentina 42Lazio 42Milan 38Bologna 37*34**Udinese 29Torino 28**Genoa 27**Hellas Verona 23**Lecce 23Como 22**Empoli 21**Cagliari 21Parma 2016**Monza 13* una partita in meno** una partita in più