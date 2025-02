Sport.quotidiano.net - Venezia-Roma 0-1: Dybala dal dischetto regala la seconda trasferta vincente ai giallorossi

9 febbraio 2025 –è glaciale dagli undici metri e lapuò festeggiare il secondo successo inconsecutivo.Ivincono di misura aper 0-1 al termine di una partita complicata, dove i lagunari hanno venduto carissima la propria pelle. Tanta sofferenza da entrambe le parti per una partita molto fisica, dove però alla fine vince con merito la squadra più forte. I tre punti permettono ai capitolini di restare a ridosso della zona Europa, mentre ilnon riesce a strappare un punto che sarebbe potuto essere preziosissimo per la rincorsa salvezza. Primo tempo Per la sfida contro i capitolini qualche sorpresa nella formazione da parte di Di Francesco. In porta c'è Radu, con Marcandalli e Candé ad affiancare Idzes nella linea a tre in difesa. Tanta spinta e giocatori offensivi nel centrocampo lagunare con Ellertsson e Zerbin sugli esterni.