Venezia-Roma 0-1, decide un rigore di Dybala

Laconquista tre punti preziosi sul campo delvincendo per 1-0 allo stadio ‘Penzo’ grazie ad untrasformato daal 57?. I giallorossi, al secondo successo esterno consecutivo dopo la vittoria a Udine, si portano a 34 punti, in nona posizione in classifica, mentre ilsubisce la seconda sconfitta consecutiva e resta a 16 punti, al penultimo posto. Per la squadra di Ranieri, all’ottavo risultato utile consecutivo in campionato, una pronta reazione dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro il Milan e in vista dei playoff di Europa League con il Porto.Nel primo tempo la(che ha accusato nella manovra l’assenza di Pellegrini e Paredes) ci ha provato con Dovbyk e, chance anche per El Shaarawy ma l’occasione migliore l’ha avuta mancini con salvataggio sulla linea di Mancini.