Quotidiano.net - Venaria Reale, uccide la moglie e tenta il suicidio

Torino, 9 febbraio 2025 - Ennesimo femminicidio eto, nel Torinese. Vittima una donna 51enne colpita da diverse coltellate alla schiena e al petto dal marito che poi hato di togliersi la vita. L'uomo, invalido, si trova ora in ospedale, in stato confusionale: dopo aver ucciso la, hato ilcon un cocktail di farmaci. Sono stati carabinieri e vigili del fuoco a fare la tragica scoperta e a ritrovare la donna esanime. A dare l'allarme nella tarda serata di ieri la sorella dell'uomo, che non aveva notizie del fratello e era preoccupata. I carabinieri intervenuti sul posto non avendo risposta, sono entrati nell'abitazione insieme ai vigili del fuoco. All'interno hanno trovato luci accese e la donna riversa in bagno senza vita colpita da vari colpi d'arma da taglio alla schiena e al petto.