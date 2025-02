Lanazione.it - "Veloci e intensi. Imponiamo il gioco"

"Il Piacenza non deve sbagliare questa partita, ma come non la dobbiamo sbagliare noi. Iniziamo una settimana bellissima, che ci porterà al derby con la Pistoiese". Marco Mariotti e il suo Prato non vedevano l’ora di arrivare a questo giorno: oggi (calcio d’avvio alle 15 e non alle 14.30) allo stadio Lungobisenzio va in scena il duello fra i lanieri e il Piacenza, valido per la 23° giornata del girone D di serie D. Una sfida certamente da categoria superiore, visto il blasone delle due società, e che per molti addetti ai lavori - alla vigilia della partenza del campionato - avrebbe potuto rappresentare uno scontro diretto per le zone alte della classifica. Niente di tutto questo, visto che entrambe stanno lottando per conquistare la salvezza diretta e stanno vivendo un’annata travagliata. Ma se Remedi e compagni stanno piano piano rialzando la testa e alle spalle hanno tre risultati utili consecutivi, peggio sta andando alla compagine guidata da Stefano Rossini, reduce dal ko interno con il Progresso e che in graduatoria ha quattro punti di ritardo rispetto al Prato.