"Vediamo macchie nere", coppia in vacanza muore improvvisamente. Poi si scopre tutto

Greta Marie Otteson, 33 anni, e Arno Els Quinton, 36, sono morti per avvelenamento da metanolo durante unain Vietnam. I due, fidanzati da appena tre settimane, sono stati trovati privi di vita il 26 dicembre in stanze separate del resort Hoi An Silverbell Villa, nella città di H?i An.Sintomi ignoratiSecondo le ricostruzioni, laaveva acquistato il limoncello contaminato la vigilia di Natale in un ristorante locale. La sera di Natale, un amico, Todd Ford, aveva visitato Greta, che lamentava sintomi quali problemi alla vista e debolezza, riferendo di vedere “”, segnale tipico dell’intossicazione da alcol adulterato. Greta aveva minimizzato i sintomi, ritenendoli una conseguenza di una sbornia, mentre Arno non rispondeva dalla sua stanza. Ford, in seguito, ha dichiarato di temere che Arno fosse già deceduto in quel momento.