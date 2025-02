Ilgiorno.it - Vanessa Ferrari, la seconda vita della ex regina della ginnastica: ho sempre convissuto col dolore. Sono in debito con il mio corpo

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 9 febbraio 2025 – La cosa di cui va più fieraè quella di non avere rimpianti. Ha dato più dell’anima per laartistica: oltre il, gli infortuni e i quarti posti. Non si è mai risparmiata in nome di una passione diventata lavoro. Dopo anni spesi con la polvere di magnesio tra le mani – campionessa del mondo nel 2006, oro europeo nel 2007 e argento allibero ai Giochi olimpici di Tokyo 2020, tre citazioni di un palmares ricchissimo – ora, a 34 anni, ha iniziato ad allenare le atlete dell’Esercito,sportivo militare con cui è tesserata. Ha avuto paura del ritiro? “Per chi ha basato lasulla carriera da atleta il ritiro può essere spaventoso. Io ho iniziato a farea 6 anni epassata presto al doppio allenamento, con la scuola di sera.