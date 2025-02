Sport.quotidiano.net - Vandeputte e doppio De Luca: la Cremonese liquida la pratica Sudtirol

Missione compiuta per la. La squadra di Stroppa supera, non senza faticare, ile si avvicina allo Spezia (ora a +9), costretto ad inseguire il 2-2 in casa dal Palermo al termine di una sfida scoppiettante. Proprio la classifica offre le indicazioni più interessanti ai grigiorossi dopo il 3-1 inflitto agli altoatesini, visto che Bianchetti e compagni si confermano in quarta posizione e, grazie alle qualità messe in mostra con un avversario ostico come i biancorossi, fanno vedere di poter guardare avanti con fiducia. La nota meno positiva per la, al di là delle efficaci giocate in avanti, è legata ancora una volta a qualche amnesia di troppo nella fase difensiva. Questa volta la compagine di Castori non ha potuto approfittare della parità ritrovata, ma è importante che i grigiorossi riescano a rendere più solida la loro retroguardia, evitando passi falsi che possono complicare la partita.