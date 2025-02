Ilrestodelcarlino.it - "Valorizzare al meglio il nostro patrimonio"

Il sistema delle piccole e piccolissime imprese ha da sempre rappresentato l’elemento caratterizzante dell’imprenditoria ascolana. Il ’saper fare’ degli artigiani, secondo il direttore della Cna Francesco Balloni può rappresentare la speranza sulla quale costruire un nuovo sviluppo: "Le nostre piccole imprese si caratterizzano per una forte vocazione artigianale, che si riflette in prodotti di alta qualità". Anche il turismo può garantire un nuovo sviluppo? "Il Piceno, da sempre, fa dell’accoglienza offerta dalla montagna alla costa un punto di forza del tessuto economico locale, e circa l’8% delle imprese provinciali è attivo nel settore. Abbiamo il compito dialunstorico, culturale e naturale senza eguali per restare competitivi e consentire alle imprese di tornare ad accogliere un numero di visitatori adeguato alle potenzialità del Piceno".