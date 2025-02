Tvpertutti.it - Valerio Scanu piange a Domenica In: cos'è successo e reazione di Mara Venier

Momenti di forte emozione durante la puntata diIn, andata in onda oggi 9 febbraio 2025 su Rai1.ha ospitato diversi artisti legati al Festival di Sanremo, tra cui, vincitore della kermesse nel 2010 con il brano Per Tutte le Volte Che..Durante la trasmissione, mentre Fausto Leali e Antonella Bucci si sono esibiti con il celebre brano Ti Lascerò,è stato colto da una profonda commozione, fino a scoppiare in lacrime. Un momento inatteso che non è sfuggito alla padrona di casa, la quale ha subito cercato di capire il motivo dietro ladel cantante.Le telecamere hanno subito inquadratoIn, il cui volto era rigato dalle lacrime. A quel punto,gli ha chiesto cosa lo avesse colpito così profondamente, invitandolo a condividere il motivo della sua emozione.