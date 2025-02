Ilrestodelcarlino.it - Valanga sull’Appennino reggiano, travolte due persone: salvataggio lampo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, 9 febbraio 2025 - Unatravolge due: paura e tragedia sfiorata sul monte Cusna nell'Appennino. Grazie al tempestivo intervento di una squadra del Soccorso alpino emiliano-romagnolo, già presente in zona, le duesono state estratte in tempi rapidi. I due sono in buone condizioni di salute, senza traumi, anche se sotto choc. Previsioni neve oggi in Emilia Romagna: dove e a che quota Incidenti recenti sul Ventasso Ieri sul Ventasso, sempre Appennino, due giovani escursionisti erano stati soccorsi da Saer e vigili del fuoco perché sorpresi dalla bufera di neve sul sentiero. I due stavano effettuando una escursione in giornata quando, durante la discesa, sono stati colti dal maltempo che gli avrebbe fatto perdere l'orientamento e traccia del sentiero 661 che stavano percorrendo.