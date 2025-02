Juventusnews24.com - Vaciago solleva un dubbio: «Fabregas vigoroso nel lamentarsi, ma chi difende la Juve? Negli ultimi anni è evidente una cosa»

di RedazionentusNews24risponde così dopo le proteste diche hanno seguito Como: il commento del giornalistaGuido, per Tuttosport, ha così commentato le proteste disulla direzione arbitrale in Como.IL COMMENTO – «La veemenza della protesta dinon era assolutamente proporzionale alla gravità del caso per il quale si è sfogato in tv. Il presunto fallo di mano di Gatti non è stato giudicato rigore da molti esperti ed ex arbitri, rientra nella casistica dei «rigorini» che il designatore Rocchi si era raccomandato di non fischiare e quindi è un caso tutt’altro che oggettivo.è stato, invece,nel, facendo precedere la sua invettiva dalla premessa delle premesse, forse il più grande classico del calcio italiano: «Io non parlo mai di arbitri, ma oggi.