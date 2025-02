Iltempo.it - Usaid, aiuti concessi solo a chi se li merita

Leggi su Iltempo.it

«L'ordine globale del dopoguerra non èobsoleto; è ora un'arma usata contro di noi». Così il nuovo Segretario di Stato americano Marco Rubio (nato a Miami, Florida, ma cresciuto a Las Vegas, Nevada, dove il padre lavora come barista e la madre come donna delle pulizie in un hotel. Marco si laurea a pieni voti in legge grazie a una borsa di studio per atleti: gioca molto bene a football), il primo latinoamericano ad assumere la carica di Ministro degli Esteri più importante del mondo (stridente il contrasto con il suo predecessore Antony Blinken, di agiata famiglia newyorkese, studi alla Dalton School di Manhattan e College ad Harvard, per poi conseguire il PhD alla Columbia University, non lontano da Central Park).cogliendo nel profondo il senso delle parole di Rubio (quindi di Elon Musk, quindi di Donald Trump) si capisce cosa sta succedendo in America.