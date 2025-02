Ilfoglio.it - Uriah Heep-Trump, zia Giorgia e lo spirito vittoriano che serve

Leggi su Ilfoglio.it

Ci salveranno le vecchie zie? si domandava Longanesi. Da quando il subdolo, viscido, assurdo, avido, non nella versione del serpente sudaticcio ma in qu. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti