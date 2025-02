Sport.quotidiano.net - Uragano Retegui. Il bomber spinge l’Atalanta: ne fa quattro al Bentegodi. Ederson completa la festa

cala il poker del suoMateoe sbanca facilmente Verona con un sonoro 5-0. Il 25enne argentino naturalizzato italiano ha letteralmente spaccato la partita, piazzando una letale tripletta nel primo tempo e la quarta rete nella ripresa, quando ormai il match delera un allenamento o poco più. Per il cannoniere nerazzurro 20 gol realizzati in campionato in 22 partite, con appena 1326 minuti disputati e una media di un gol segnato ogni 66 minuti. L’ultima quaterna in maglia atalantina era stata messa a segno il 10 marzo del 2020 da Josip Ilicic nella vittoria a Valencia per 4-3 nei quarti di finale di Champions. Nonostante le tante assenze (Carnesecchi, Kolasinac, Kossounou, Scalvini, Lookman, Scamacca e Maldini) la Dea porta a casa tre punti non così scontati alla vigilia, importanti per salire a quota 50 punti e blindare il terzo posto, rimanendo nella scia di Napoli e Inter.