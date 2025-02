Agi.it - Uomo uccide la moglie e tenta il suicidio nel Torinese

Leggi su Agi.it

AGI - Nuovo caso di femminicidio nel, a Venaria Reale. Una donna di 51 anni è stata accoltellata dal marito 56enne, presumibilmente nella tarda serata di ieri. L', invalido, si trova ora in ospedale, in stato confusionale: dopo aver ucciso la, hato ilcon un cocktail di farmaci. Sono stati carabinieri e vigili del fuoco a fare la tragica scoperta e a ritrovare la donna esanime. Erano stati allertati dalla sorella dell', che da ore non riusciva a mettersi in contatto con la coppia.