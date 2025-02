Isaechia.it - Uomini e Donne, Manuela Carriero sommersa dalle critiche dopo la notizia della sua storia con Francesco Chiofalo: la replica dell’ex tronista

mesi di indiscrezioni, negli scorsi giorni,hanno deciso di uscire allo scoperto, confermando la loro relazione sui social, pubblicando un video in cui si scambiano un tenero bacio (ve ne avevamo parlato QUI).ha anche colto l’occasione per spiegare i motivi che li hanno spinti a decidere di tenere la loro relazione privata per diverso tempo:A volte le cose nella vita accadono così quasi per caso e inaspettatamente.eravamo buoni amici e ci conoscevamo già da tempo.ci volevamo bene.ma poi quel bene si è trasformato in qualcosa di più. Stiamo insieme ormai già da un po’ ma abbiamo preferito aspettare prima di dirlo a tutti. in parte perché volevamo essere sicuri.e poi perché preferivamo vivere l’inizionostra relazione nella tranquillitànostra privacy senza dover sentire il giudiziogente con i loro commenti al 90% sempre negativi e senza un senso logico.