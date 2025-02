Secoloditalia.it - Uno striscione dei tifosi della Lazio per le Foibe, ma a Roma e Cagliari spuntano altri sfregi ai martiri

Leggi su Secoloditalia.it

Dopo la vandalizzazionelapide in memoria deidelle, a Basovizza, un altro increscioso episodio si registra oggi a, dove qualche vile e anonimo “compagno” ha lasciato insulti scritti con la bomboletta davanti al monumento in memoria dell’esodo e delle, eretto nel parco adiacente via San Lucifero. “È successo proprio come avvenuto alla foiba di Basovizza a Trieste e a Torino”, denuncia, sui social, il Coordinatore Comunale di Fratelli d’Italia, Toto Sirigu che afferma: “A volte ritornano.aignoranti in malafede che inneggiano all’odio proprio davanti al monumento che ricorda la tragedia delleove domani vi sarà alle 19.30 la cerimonia”.Un altro episodio viene denunciato da Lavinia Mennuni, a: la targa commemorativa del Municipio 14 vilmente rovinata e imbrattata.