Padovaoggi.it - Unire le forze per ottimizzare la sicurezza del territorio

Leggi su Padovaoggi.it

San Pietro in Gu e Quinto vicentino collaborano per ladei cittadini con la firma della convenzione che attiva il servizio intercomunale di Polizia Locale. La convenzione prevede l’istituzione di un unico comando, con sede a San Pietro in Gu, e la riorganizzazione dei servizi sul.